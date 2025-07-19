أحمد موسى: جولة مرتقبة لوزير الخارجية في عدة دول بغرب أفريقيا

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن وزير الخارجية سوف يقوم بجولة في غرب أفريقيا الأيام المقبلة .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" وزير الخارجية سيزور السنغال والنيجر وبوركينا فاسو ومالي ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" وزير الخارجية سيكون معه 30 من كبار رجال الاعمال المصريين ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" قارة أفريقيا تحتاج إلى الكثير من مشروعات البنية التحتية ومصر لديها الخبرات الكافية لإتمام هذه المشروعات ".



ولفت الإعلامي أحمد موسى :" الأشقاء في أفريقيا بحاجة إلى التواجد المصري ووزير الخارجية يبدأ الجولة بداية من الاثنين المقبل".