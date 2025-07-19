انتشال ميكروباص سقط فى رشاح بطوخ دون خسائر بشرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة قها بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقرية ترسا بطوخ في محافظة القليوبية من انتشال سيارة ميكروباص سقطت في رشاح شبرا هارس دون خسائر بشرية في الارواح وتم التحفظ على السيارة وتحرر محضر بالواقعة وسؤال قاثدها.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة قها بالقليوبية يفيد بورود بلاغ بسقوط سيارة ميكروباص في رشاح شبرا هارس أثناء وقوفها لم يأخذ الساثق احتياطاته وسقطت من الخلف في الرشاح.



انتقل سعيد الهيو رئيس الوحدة المحلية بقرية ترسا وقوة أمنية من قسم شرطة قها .



وتبين أنه أثناء وقوف السيارة أمام إحدى الورش لم يقوم السائق بسحب فرامل اليد وانزلقت السيارة وسقطت في الرشاح.



وتم الاستعانة بمعدات الوحدة المحلية وانتشال السيارة من الرشاح ونقلها إلى قسم الشرطة بصحبة قائدها وتحرير محضر بالواقعة.