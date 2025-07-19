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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تجديد حبس المتهم بفرض الإتاوات على ملاك الوحدات السكنية بالتجمع

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق بالقاهرة تجديد حبس شخص 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بممارسة أعمال البلطجة على القائمين بالمواقع الإنشائية "تحت التشطيب".


 

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة أعمال البلطجة على القائمين بالمواقع الإنشائية "تحت التشطيب" بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القليوبية، بفرض إتاوات على عدد من ملاك الوحدات "تحت التشطيب" بدائرة القسم بإستخدام سلاح نارى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (فرد خرطوش وطلقتان – سيارة "منتهية التراخيص") وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإستخدام السلاح المضبوط بحوزته بقصد إحتكار بيع مواد البناء، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قاضي المعارضات بالقاهرة تجديد حبس جهات التحقيق

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