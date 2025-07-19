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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

صديق ابنها خلص عليها.. كشف لغز العثور على جثة سيدة في ترعة بشبين القناطر

إسعاف
إسعاف
إبراهيم الهواري

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية ، تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من كشف ملابسات العثور على جثة سيدة داخل جوال ملقاة في ترعة الشرقاوية بمنطقة المريج، دائرة مركز شرطة شبين القناطر. وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق ابن المجني عليها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.


تلقى اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطاراً من اللواء محمد فوزي، رئيس مباحث القليوبية، يفيد بورود بلاغ من المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بالعثور على جثة سيدة داخل جوال ملقاة في ترعة الشرقاوية.
وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لسيدة في العقد الخامس من العمر، ترتدي كامل ملابسها، وبها آثار تعدٍ وخنق. 

وكشفت تحريات فريق البحث الجنائي بقيادة المقدم محمود إسماعيل، أن المتهم بارتكاب الجريمة هو صديق نجل المجني عليها، عقب حدوث مشادة كلامية بينه وبين السيدة بسبب قيام نجلها بسرقة مبلغ مالي من المتهم.


أوضحت التحريات أن المتهم توجه إلى منزل المجني عليها لمطالبتها برد المبلغ المالي، إلا أنها رفضت، فنشبت بينهما مشاجرة قام خلالها بالاعتداء عليها بالضرب حتى فقدت وعيها، ثم أجهز عليها بخنقها، ووضع جثتها داخل جوال وألقاها في الترعة.


وكشفت التحريات أن المتهم ونجل المجني عليها من متعاطي المواد المخدرة بصفة مستمرة.


وبعد تقنين الإجراءات، تمكن فريق من ضباط المباحث بقيادة الرائد محمد مجدي النبراوي، والنقباء عبدالرحمن بيومي، محمد مأمون، عبدالله الأسود، ومصطفى الحسيني، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه.
أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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