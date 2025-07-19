بدر حامد: هناك تنسيق مع جون إدوارد للبحث عن المواهب في قطاع الناشئين

أكد بدر حامد، رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك، أن مسؤولي القلعة البيضاء يسيرون في خطة هيكلة الكوادر الفنية لأبناء النادي.

وقال حامد، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبو العلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "عودة أحمد سمير لقطاع الناشئين مكسب للنادي، وهيكلة قطاعات الكرة مهمة، ونسعى لعمل كوادر للقلعة البيضاء، وحازم إمام حصل على دورات تدريبية، وهو الآن ضمن الجهاز الفني للفريق الأول".

وأضاف: "ملاعب نادي الزمالك للناشئين ستكون جاهزة خلال 20 يوم والأمور تسير بشكل جيد، وكل فريق له جهاز فني خاص وشامل، وأهم شيء هو تربية الكوادر لأن المناصب لا تدوم".

وأوضح: "مجلس إدارة الزمالك يسعى جاهدا لتطوير قطاع الناشئين وفرع أكتوبر سيكون به 4 ملاعب للناشئين".

وتابع: "هناك تنسيق بين قطاع الناشئين وجون إدوارد المدير الرياضي وعبدالناصر محمد مدير الكرة، وهناك لاعبين مميزين في قطاع الناشئين وعلى رأسهم علي عبد المجيد مدافع مميز للغاية وأيضا حسام عاشور التقي".