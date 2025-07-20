نشرة الفن| رزان مغربي تكشف تطورات حالتها الصحية.. وأحمد سعد يتفاعل مع جمهوره على أنغام «مكسرات» رفقة ابنته

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار خلال الساعات الماضية من أبرزها:

رزان مغربي تكشف تطورات حالتها الصحية |خاص

تصدرت الفنانة رزان مغربي مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية بعد أن تعرضت لحادث حيث سقط عليها سقف موقع إحدى الحفلات التى كانت من المقرر أن تخييها

رفقة ابنته .. أحمد سعد يتفاعل مع جمهوره على أنغام "مكسرات"

شارك الفنان أحمد سعد جمهوره احدث ظهور له بفيديو جديد عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك

غياب نجوم الفن عن عزاء المطرب ضياء عز الدين

بدأ عزاء المطرب ضياء عز الدين في مسجد الحامدية الشاذلية منذ قليل، بعد أن رحل عن عالمنا خلال الأيام الماضية عقب خضوعه لعملية جراحية

من ضهر راجل .. محمد رمضان يطرح أحدث كليباته الغنائية

طرح الفنان محمد رمضان احدث كليباته الغنائية بعنوان “من ضهر راجل” عبر قناته بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب