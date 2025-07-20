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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس أساقفة إيبارشية الخرطوم الفخري يحتفل باليوبيل الذهبي لخدمته الأسقفية

كنيسة سان جوزيف للآباء الفرنسيسكان
كنيسة سان جوزيف للآباء الفرنسيسكان
ميرنا رزق

احتفل غبطة الكاردينال غابرييل زوبير واكو، رئيس أساقفة إيبارشية الخرطوم الفخري، باليوبيل الذهبي لخدمته الأسقفية، وذلك بكنيسة سان جوزيف للآباء الفرنسيسكان، بوسط البلد.

شارك في الاحتفال المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، نيابة عن سيادة المطران كلاوديو لوراتي، والأب فيليب فرج الله، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر.

شارك أيضًا عدد من الآباء الكهنة، والآباء الرعاة، ومسؤولو الجماعات السودانية بمصر، وكهنة إيبارشية الخرطوم، وممثلو مختلف الرهبانيات الرجالية والنسائية.

كذلك، حضر الاحتفال سيادة السفير كوال نيوك كوال أروب، رئيس البعثة الدبلوماسية لجمهورية جنوب السودان لدى جمهورية مصر العربية، وسيادة السفير كيزيتو كانديدو علي واكو، نائب السفير، والسيد سانتينو، رئيس الجالية الجنوب سودانية بالقاهرة، والسيد سبت، رئيس الجالية الجنوب سودانية بالاسكندرية، بالإضافة إلى سكرتير مجلس سلاطين جنوب السودان بمصر.

وعبر غبطة الكاردينال عن سعادته الكبيرة بهذا الاحتفال، شاكرًا الرب الذي رافقه طوال مدة خدمته ورسالته الأسقفية، معبرًا عن امتنانه لجميع من شارك في صلاة القداس الإلهي.

الكاردينال غابرييل زوبير واكو رئيس أساقفة إيبارشية الخرطوم الفخري الأسقفية الفرنسيسكان الكنيسة اللاتينية بمصر الكهنة

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