أحمد موسى يفتح النار على «المرزوقي»: إخوانجي مرتزق ويكذب مقابل التمويل

شنّ الإعلامي أحمد موسى هجومًا لاذعًا على الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، واصفًا إياه بـ"المرتزق" و"الكاذب"، على خلفية تصريحات اعتبرها موسى مُسيئة إلى مصر وقيادتها ودورها تجاه قطاع غزة.

وكتب موسى عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "الملعون الحقير المرتزق المدعو المنصف المرزوقى، لا هو منصف ولا مرزوق، بل عبارة عن أشلاء يكذب ولم يقدّم شيئًا لأهل غزة طوال حياته سوى الكلام مقابل التمويل الذى يتقاضاه".



وأضاف: "مصر هى من منعت التهجير منذ أكتوبر 2023 وحتى اليوم، ووقفت أمام الولايات المتحدة منذ اليوم الأول ورفضت كافة المخططات، كما قدمت مساعدات غذائية من أموال شعبها وحكومتها ومؤسساتها بنسبة 75% من حجم مساعدات العالم إلى غزة".



وأكد موسى أن ما وصفه بـ"المزايدات" و"حديث الإفك والتدليس" تجاه مصر، يجب أن يتوقف، قائلًا: "توقفوا عن إسطواناتكم المشروخة.. مصر لا تحتاج إلى دروسكم ومواعظكم التي تخدم الكيان الصهيوني.. عندما تتحدث أنت وأمثالك عن أرض الكنانة، فلتقل خيرًا أو تخرس إلى الأبد".



واختتم الإعلامي حديثه بدعاء لتونس وشعبها، قائلًا: "نسأل الله أن يحفظ تونس الحبيبة وأهلها من أمثال منصف المرزوقي.. حفظ الله مصر وشعبها وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي".