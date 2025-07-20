الأهلي يواصل استعداداته في معسكر تونس المغلق للموسم الجديد

يواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته اليومية في معسكره المغلق بتونس، وذلك في إطار التحضيرات لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

ويخوض الفريق خلال هذا المعسكر مباراتين وديتين أمام فريقي الملعب التونسي يوم 21 يوليو، والبنزرتي التونسي يوم 25 من الشهر ذاته، قبل أن تعود البعثة إلى القاهرة في 26 يوليو.





قائمة اللاعبين المشاركين في المعسكر

تضم بعثة الأهلي في تونس 27 لاعباً، هم:





حراس المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد سيحا

الدفاع: ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، محمد هاني، أشرف داري، محمد شكري، عمر كمال عبد الواحد، مصطفى العش، كريم فؤاد، بيكهام

الوسط: أحمد عابدين، أحمد رضا، أليو ديانج، أحمد مصطفى زيزو، محمد علي بن رمضان، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، أحمد نبيل كوكا، محمد عبد الله

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، أشرف بن شرقي، محمد شريف، نيتيس جراديشار، حمزة عبد الكريم



غيابات مؤثرة لأسباب مختلفة

يغيب عن معسكر تونس عدد من اللاعبين لأسباب متنوعة:





وسام أبو علي تم استبعاده بقرار من المدير الرياضي محمد يوسف والجهاز الفني بسبب عدم التزامه وانقطاعه عن القياسات البدنية.

إمام عاشور يخضع لفترة تعافي بعد جراحة في الكتف.

مروان عطية يغيب بسبب جراحة الفتاق.

أحمد عبد القادر تم استبعاده بقرار فني بعد عودته من الإعارة، تمهيداً لرحيله خلال الأيام المقبلة.

كريم نيدفيد اقترب من الانتقال إلى سيراميكا.

مصطفى مخلوف وحارس مرمى الشباب يغيبان أيضاً، بجانب بعض العناصر الشابة مثل عمر سيد معوض وأحمد خالد كباكا.

هدف المعسكر

يهدف المعسكر إلى رفع الحالة البدنية والفنية للاعبين، وخلق حالة من التجانس بين الصفقات الجديدة والعناصر الأساسية بالفريق قبل بدء الموسم الجديد



