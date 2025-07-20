حسام عاشور يكشف المستور: لاعبو الأهلي غاضبون من رواتب «النجوم الجدد»

انتقد حسام عاشور قائد الأهلي السابق، تضخم الأرقام داخل الأهلي حاليًا، مؤكدًا أن الأمور خرجت عن السيطرة، ولا بد من تدخل الإدارة ووضع سقف واضح للرواتب.

وقال عاشور خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على قناة MBC مصر: "أنا في وقتي كانت الفئة أولى بـ600 ألف جنيه، وكانت تضم أبوتريكة وبركات ووائل جمعة وعصام الحضري.. الفئة التانية كانت ما بين 450 أو 500 ألف. النهارده بنسمع عن لاعبين بياخدوا 100 مليون، وده رقم كبير جدًا ومبالغ فيه."

وأضاف: "عندي معلومة إن في حالة استياء شديدة داخل الفريق بسبب تفاوت الرواتب، وده بيأثر على تركيز اللاعبين.. ولازم الإدارة تتدخل وتحط نظام واضح يلتزم بيه الكل."