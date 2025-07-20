آخر موعد اليوم.. الضوابط القانونية للتنازل عن الترشح في انتخابات الشيوخ 2025

بعد إعلان القائمة النهائية للمترشحين، بدأت الدعاية الانتخابية للمترشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، أول أمس الجمعة 18 يوليو 2025.



وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أول أمس الجمعة القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي تضمنت 428 مرشحًا على النظام الفردي منهم 186 مرشحًا مستقلا و242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم، تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

و حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأحد 20 يوليو، ليكون آخر موعد لتنازل المترشحين بانتخابات مجلس الشيوخ عن الترشح في الماراثون الانتخابي.

ويرغب العديد من المرشحين معرفة ضوابط التنازل عن الانتخابات كما حددها القانون، والتي نستعرضها في سياق التقرير الآتي:



قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، حدد ضوابط التنازل عن الترشح والتعديل في القوائم بانتخابات مجلس الشيوخ.



وطبقا لنص المادة 21 من القانون، فإنه لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأي وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين.



على أن يتم إثبات التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف.



ويجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين.



وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردى أو التعديل والتنازل في القوائم، وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار في اليوم التالي لانتهاء الميعاد المقرر للتنازل.



ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب علي باب اللجان الفرعية.