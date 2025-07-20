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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هيئة الكتاب تصدر ديوان «يهجم يهجم يهجم» لـ عبد الله العقيبي

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب
جمال عاشور

أصدرت وزارة الثقافة، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، ديوانًا شعريًا جديدًا بعنوان "يهجم يهجم يهجم" للشاعر والناقد السعودي عبد الله العقيبي، وذلك ضمن إصدارات سلسلة الإبداع العربي، وفي إطار سعيها المستمر لدعم الأصوات الشعرية العربية وتقديم تجارب جديدة للقارئ المصري والعربي.

يحمل الديوان بين دفتيه تجربة شعرية كثيفة تنبع من قلب الحياة بتناقضاتها، حيث يلتقط العقيبي مشاهد يومية تبدو عابرة، لكنه يغلفها بشحنة عاطفية وفلسفية عالية، ليضيء بها مكامن الشعور الإنساني في أبهى تجلياته. تتنوع موضوعاته بين الحب والفقد، الحزن والقلق، الهزيمة والألم، في محاولة جادة لفهم الذات والوجود، والتأمل في المصير، والموت، والحياة، وزمن لا يكترث لأحد.

يتسم الديوان بلغة مشحونة بالإيحاء والدلالة، ويميل إلى المزج بين الضمائر، متنقلًا بين "هو" و"الأنا" و"أنت"، ما يمنح التجربة مستويات متعددة من التأويل والإدراك، ويخلق صوتًا شعريًا قادرًا على التعبير عن الذاتي والجمعي في آنٍ واحد.

ويُعد عبد الله العقيبي من الأسماء البارزة في المشهد الثقافي السعودي، فهو شاعر وكاتب وناقد حاصل على درجة الدكتوراه في النقد والأدب، صدر له من قبل مجموعتان قصصيتان وديوان شعري، إلى جانب كتابين في النقد الروائي والسينمائي، وله مشاركات فاعلة في الحراك الثقافي داخل المملكة وخارجها، منها تأسيسه لمجلة "سين" الإلكترونية، التي كانت من التجارب المتميزة في نشر المحتوى الإبداعي العربي بين عامي 2010 و2014.

ديوان "يهجم يهجم يهجم" يُعد إضافة جديدة لمسيرة العقيبي الإبداعية، ويعكس انشغاله العميق بالأسئلة الوجودية، ورؤيته الجمالية المتجددة في التعامل مع الشعر كأداة للوعي والتفكير.

وزارة الثقافة الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين يهجم يهجم يهجم السعودي عبد الله العقيبي

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