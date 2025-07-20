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محمد حمدي: المرور جنب الزمالك شرف.. والكرة حزينة لاعتزال شيكابالا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد حمدي: المرور جنب الزمالك شرف.. والكرة حزينة لاعتزال شيكابالا

حمدي
حمدي
ياسمين تيسير

أكد محمد حمدي لاعب نادي إنبي أن فترته مع نادي الزمالك كانت ناجحة ومهمة في مسيرته الكروية، رغم قصرها، مشيرًا إلى أنها كانت تجربة فارقة منحته الكثير من الخبرات.

وقال حمدي في تصريحات لبرنامج ميركاتو المذاع على راديو أون سبورت أف أم مع الإعلامي محمد عراقي : المرور جنب الزمالك شرف وأي لاعب يتمنى أن يمر بتجربة ناجحة في حياته مع نادٍ كبير مثل الزمالك، ورغم أن الفترة لم تتجاوز الموسم الواحد، إلا أنها كانت مهمة في حياتي. تعلمت خلالها اللعب بجوار لاعبين كبار، واكتسبت خبرة اللعب تحت الضغوط".

وأضاف: "لم أتمكن من تقديم أقصى ما لدي بسبب الإصابات المتكررة التي أبعدتني عن الملاعب لفترات طويلة، وكانت أول إصابة عبارة عن قطع جزئي في الركبة أبعدتني شهرين، ثم تعرضت لشرخ، وبعدها إصابة هواء في الرئة استغرقت في التعافي من 3 إلى 6 أشهر".

وأكد محمد حمدي أن بنود إعارته لنادي الزمالك لم تؤثر عليه نهائيا ومثل هذه الاشياء لا تؤثر على تركيزي في الملاعب. 

وأوضح حمدي أن مفاوضات الأهلي كانت مجرد "كلام وكلاء" ولم تصل إلى أي شيء رسمي، وقال: "لم أتلقَ أي عروض رسمية من الأهلي، وكل ما تردد كان إعلاميًا فقط، بينما تلقيت أكثر من عرض خارجي توقفت بسبب خلافات مادية بين الأندية".

وتحدث عن الموسم الجديد قائلاً: "المنافسة ستكون صعبة جدًا، سواء في صراع القمة أو الهبوط، ومن الصعب التنبؤ بما سيحدث في بطولة الدوري".

وأشاد حمدي بزميله السابق شيكابالا، واصفًا إياه بالأسطورة، مضيفًا: "شيكابالا قيمة كبيرة والكرة المصرية حزينة لاعتزاله. على المستوى الشخصي هو شخصية محترمة جدًا".

كما أثنى على تجديد الزمالك لعبد الله السعيد: "التجديد لعبد الله السعيد مكسب كبير، فهو لاعب خبرة وأي نادٍ يتشرف بوجوده".

وعن انتقال أحمد سيد زيزو للأهلي، قال: "لم أتوقع انتقال زيزو إلى الأهلي، لكنها في النهاية قرارات شخصية يجب احترامها".

واختتم محمد حمدي حديثه بتمنياته بالانضمام لمنتخب مصر في الفترة المقبلة، مؤكدًا: "منذ صغري وأنا أحلم بارتداء قميص المنتخب، وأتمنى التواجد في كأس العالم المقبلة"، مشيرًا إلى أن بيراميدز نادٍ كبير، وكان يتمنى تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا، متمنيًا له المزيد من البطولات مستقبلًا.

الزمالك الاهلي زيزو حمدي

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