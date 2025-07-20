قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حاولا استهداف الطائرة الرئاسية.. من هما الإرهابيين يحي موسى وعلى السماحي؟
ما معنى طوبى في قول النبي طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا؟
انخفض عالميا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن
شوبير يعلن رحيل وسام أبوعلى للدوري الأمريكي
دعوى قضائية أمام القضاء الإداري لوقف تراخيص حفل ترافيس سكوت في الأهرامات
أحمد حسن: حسن شحاتة عاقبني في 2006 بسبب ميدو
رئيس الوزراء: دور جهاز تنمية المشروعات محوري في دعم وتعزيز رواد الأعمال والمبتكرين
فى تبادل إطلاق مع عناصر حسم الارهابية.. ننشر صورة المواطن شهيد عملية بولاق
وزير الدفاع الإسرائيلي: لا نثق بالشرع وجنوب سوريا سيظل منطقة منزوعة السلاح
انفوجراف| صندوق مكافحة الإدمان يقدم الخدمات العلاجية لـ 71673 مريض إدمان جديد ومتابعة خلال 6 أشهر
الرئيس السيسي والأمين العام لجامعة الدول العربية يناقشان تطورات الأوضاع في غزة والضفة
فريق التدخل السريع تعامل مع 780 بلاغا خلال شهر يونيو والنصف الأول من يوليو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي الجمهورية: الجامعات تمثل بيئة خصبة لبناء العقول وتشكيل الفكر

رئيس جامعة المنصورة يستقبل مفتي الجمهورية لبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز الوعي الديني والفكري بين الشباب
رئيس جامعة المنصورة يستقبل مفتي الجمهورية لبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز الوعي الديني والفكري بين الشباب
إيمان طلعت

استقبل أ.د شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد،  فضيلة أ.د نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجامعة ودار الإفتاء المصرية في المجالات العلمية والتوعوية والثقافية.

وأكد فضيلة مفتي الجمهورية -خلال اللقاء- أهمية مد جسور التعاون والتكامل بين المؤسسات الدينية والعلمية في مصر، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تقتضي تضافر الجهود من أجل بناء وعي حقيقي لدى الشباب، يُحصّنهم من تيارات الغلو والتطرف، ويؤهلهم للإسهام الإيجابي في نهضة وطنهم، مضيفًا أن الجامعات تمثل بيئة خصبة لبناء العقول وتشكيل الفكر، وأن التواصل مع طلابها والاستماع إليهم وتقديم خطاب ديني وسطي مستنير يُعد من الأولويات التي تحرص عليها دار الإفتاء، انطلاقًا من قناعتها بأن الشباب هم صمام أمان الوطن، وأن الاستثمار في وعيهم هو أقصر الطرق نحو تحقيق التنمية والاستقرار.

وأشار فضيلة المفتي إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها دار الإفتاء المصرية في خدمة قضايا الوعي وبناء الإنسان، من خلال ما تطلقه من مبادرات وبرامج نوعية تستهدف مختلف فئات المجتمع، وعلى رأسها فئة الشباب، موضحًا أن دار الإفتاء تسعى دائمًا إلى تقديم الخطاب الديني المنضبط عبر وسائط متعددة، تجمع بين العمق العلمي والوسائل الحديثة، إلى جانب المشاركة الفاعلة في تصحيح المفاهيم المغلوطة، والتفاعل مع قضايا المجتمع، والتعاون مع الجامعات والمدارس والهيئات الثقافية لنشر ثقافة الوسطية والتسامح والانتماء الوطني.

من جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، عن بالغ سعادته بزيارة فضيلة مفتي الجمهورية، مؤكدًا أن الجامعة تعتز بهذا اللقاء الذي يُجسِّد عمق الشراكة بين الجامعة والمؤسسات الدينية الوطنية، وعلى رأسها دار الإفتاء المصرية، مشيرًا إلى أن جامعة المنصورة تفخر بالتعاون مع دار الإفتاء، وتتطلع إلى تطوير هذه الشراكة من خلال تنظيم عدد من الأنشطة المشتركة التي تستهدف طلاب الجامعة، بما يسهم في نشر الوعي الصحيح، وبناء منظومة فكرية متزنة، ومواجهة مظاهر الانحراف الفكري والسلوكي.

هذا وقد أشاد رئيس جامعة المنصورة بالدور المهم الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية في تصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر الفكر الوسطي، وتحصين الشباب من التيارات المتطرفة، وتعزيز ثقافة التعايش وقبول الآخر، وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية والإنسانية في نفوس الأجيال الجديدة، وقد حضر اللقاء سعادة الأستاذ الدكتور محمود الجعيدي عميد كلية الآداب جامعة المنصورة.

رئيس جامعة المنصورة مفتي الجمهورية نظير محمد عياد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش شهري

صرف معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور ..صور

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025| اللتر بـ19 جنيها لـ95

أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025 رسميًا| اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 صدي البلد .. سجل واعرف درجاتك مجاناً

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

أرشيفية

طالبة تُنهي حياتها بـ«حبة غلة» بعد وفاة والدها وزواج والدتها في المرج

نقد أجنبي

الحد الأقصى لأوراق النقد المحمولة أثناء السفر للخارج.. اعرف كام؟

يحيى موسى وعلاء السماحي

من هم؟.. تعرف على الإرهابيين الذين خططوا لاستهداف منشآت أمنية واقتصادية

ترشيحاتنا

مياة الشرب بالشرقية

مياه الشرقية تواصل تطهير شبكات الصرف الصحي بمدينة الزقازيق

النمل

انسى النمل طول الصيف.. خلطة سحرية من مكونين تخلصك منه للأبد

الضغط

علاقة ارتفاع الضغط والسكر بأمراض الكلى

بالصور

ابنة ماجد المصرى تخطف الأنظار مع زوجها بإطلالة جذابة| شاهد

ابنة ماجد المصرى تثير الجدل رفقة زوجها بإطلالتها الملفتة
ابنة ماجد المصرى تثير الجدل رفقة زوجها بإطلالتها الملفتة
ابنة ماجد المصرى تثير الجدل رفقة زوجها بإطلالتها الملفتة

19 عامًا في غيبوبة.. ماذا كان يدور داخل جسد الأمير النائم؟

الامير النائم
الامير النائم
الامير النائم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا؟

حلوي أهل الخليج .. طريقة عمل كيكة الدخن بالزبادي

كيكة الدخن
كيكة الدخن
كيكة الدخن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صافرات الإنذار تنطلق

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

المزيد