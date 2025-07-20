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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

محطات هامة في رحلة مرسيدس منذ تأسيسها حتى الآن؟

محطات هامة في رحلة مرسيدس
محطات هامة في رحلة مرسيدس
إبراهيم القادري

شركة مرسيدس بنز هي علامة ألمانية عالمية للسيارات وهي شركة فرعية تابعة لشركة دايملر، وتشتهر مرسيدس بنز بصناعة السيارات الفاخرة وعربات النقل والشاحنات والحافلات وسيارات الإسعاف، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة شتوتجارت في ولاية بادن فورتمبيرج.

محطات هامة في رحلة مرسيدس

أول ظهرو لعلامة مرسيدس

ظهرت علامة مرسيدس لأول مرة في عام 1925، وظهر الاسم لأول مرة في عام 1926 في عهد ديملر بنز، وتعود أصول مرسيدس بنز إلى دايملر موتورين جيزيلشافت المنتجة من شركة محركات دايملر عام 1901 وبينز باتينت موتورفاجن المصممة على يد المهندس كارل بنز عام 1886، والتي تعتبر على نطاق واسع أول سيارة تعمل بالبنزين.

محطات هامة في رحلة مرسيدس

ماذا يعني شعار شركة مرسيدس

شعار العلامة التجارية يعني " الأفضل أو لا شيء"، وينظر إليها على نطاق واسع على أنها أول محرك احتراق داخلي في سيارة ذاتية الدفع، وظهر اسم العلامة التجارية "مرسيدس" في أوائل القرن العشرين، مستوحى من مرسيدس جيلينيك، ابنة تاجر السيارات إميل جيلينيك.

محطات هامة في رحلة مرسيدس

ولعب جيلينيك دور فعال في الترويج لسيارات دايملر، وفي عام 1900، كلف بتطوير محرك جديد سمي على اسم ابنته، أدى ذلك إلى إنشاء سيارة مرسيدس بقوة 35 حصان عام 1901، وهو الطراز الذي وضع معايير جديدة في تصميم السيارات والأداء.

أهم المحطات في تاريخ مرسيدس بنز

في عام 1886 تأسيس شركة بنز وقدمت أول سيارة إنتاجية بمحرك يعمل بالبنزين في العالم، ومع قدوم عام 1906 تم تقديم أول سيارة هجينة تعمل بالبنزين والكهرباء، وفي عام 1926 اندمجت شركتي "بنز" و"مرسيدس" لتأسيس "مرسيدس-بنز".

محطات هامة في رحلة مرسيدس

وفي الثلاثينات تم أختيار سيارات مرسيدس كسيارات رسمية للدولة في ألمانيا، وخلال الحرب العالمية الثانية قامت مرسيدس بتصنيع محركات للسيارات والطائرات العسكرية.

محطات هامة في رحلة مرسيدس

وفي عام 2021 تم إطلاق أول سيارة كهربائية فاخرة (EQS)، وتعتبر مرسيدس-بنز من الشركات الرائدة في مجال صناعة السيارات الفاخرة، وقد استطاعت الحفاظ على مكانتها عبر تاريخها الطويل بفضل التزامها بالابتكار والجودة حتي الان.

تطورات شركة مرسيدس في عام 2025

محطات هامة في رحلة مرسيدس

وفي عام 2025 ركزت مرسيدس بنز على توسيع نطاق سياراتها الكهربائية وتطوير الجيل الجديد من السيارات القائمة على أسس جديدة، وتتضمن التطورات الرئيسية تقديم نماذج كهربائية جديدة من ضمنها، G-Class G580 ، و EQS SUV، و EQE SUV، بالإضافة إلى إطلاق الجيل القادم من سيارة CLA كوبيه، و GLC SUV، وسيشهد عام 2025 إطلاق سيارة مرسيدس بنز CLA هجينة، مع التركيز على نظام المعلومات والترفيه MBUX المتطور. 

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