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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ننشر.. أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أبوسمبل - أسوان البري

اسعاف - ارشيفية
اسعاف - ارشيفية

نستعرض عبر منصة "صدى البلد" قائمة بأسماء مصابى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أبوسمبل / أسوان البرى ، والذى أسفر عن إصابة 11 شخص ، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وضمت قائمة المصابين كل من خالد عبدالحكيم جاد 57 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وجهاد حامد كمال 40 سنة، والتى أصيبت بخلع بالكتف وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومصطفى عيد عبدالخالق 29 سنة، والذى أصيب بكدمات بالضلوع ومناطق متفرقة بالجسم، وكارما على رجب 4 سنوات، والتى أصيبت بكدمات متفرقة بالجسم، ومصطفى محمد جمال، 29 سنة، وإصابته كسر بالساق اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم.

وكان قد تعرض 11 شخص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أبوسمبل / أسوان البرى ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم .

حادث 

وكانت قد عثرت الأجهزة المختصة على جثتين لشابين بمنطقة جبال وادى العلاقى جنوب شرق أسوان حيث أنهما ضلا طريقهما فى الجبال، ولقيا مصرعهما أثناء بحثهما عن طريق العودة ، تم نقل الجثتين إلى مشرحة كوم أمبو تحت تصرف جهات التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مركز شرطة كوم أمبو شمال أسوان إخطاراً يفيد بالعثور على جثتين لشابين لقيا مصرعهما بعد أن ضلا الطريق فى الجبال الشرقية بمنطقة العلاقى.

وتبين من التحريات الأولية أن الجثتين لشابين كلاهما من مدينة كوم أمبو أحدهما من منطقة الواحى والآخر من قرية عزبة العرب وكانا فى طريقهما لنقل كمية من السولار بمنطقة جبال العلاقي ، وبالتحريات الأولية تبين أنهما كانا فى طريقهما لنقل كمية من السولار بمنطقة جبال العلاقى ولقا مصرعهما بعد أن ضلا الطريق وهو ما ترتب عليه الموت عطشًا تزامنًا مع ارتفاع درجة الحرارة فى أسوان.

ونجح فرق الإنقاذ النهرى من انتشال جثة طفل، لقى مصرعه نتيجة تعرضه للغرق بأسوان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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