قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلامي: رصيد أحمد فتوح من التعاطف نفذ.. والزمالك سيوجه الشكر للاعب
النيابة تواجه البلوجر هدير عبد الرازق بفيديوهات مثيرة.. تفاصيل
مفتي الجمهورية: الذكاء الاصطناعي امتداد للعقل الإنساني ولا يمكن فصله عن استشراف المستقبل
وزير الأوقاف: تطوير مهارات الأئمة والدعاة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب
هل هناك أخطاء في قراءة الفاتحة تبطل الصلاة ؟
برلمانية: مصر لن تسقط في فخ الإرهاب مجددًا.. وتحركات الداخلية رسالة حاسمة لأعداء الوطن
كريم نيدفيد ينتقل إلى سيراميكا كليوباترا في صفقة بيع نهائي
خالد الغندور: الناس بتتكلم عن زيزو ونسيت كارثة رحيل 3 لاعبين من الأهلي ببلاش
طرق دفع فاتورة المياه 2025 عبر الموبايل.. خطوات سهلة ومباشرة
محافظ كفر الشيخ يتابع تسليم نماذج 8 للتصالح في مخالفات البناء ببيلا
جدول مباريات منتخب السلة في بطولة بيروت الودية الدولية
الأمم المتحدة: تهجير 2900 فلسطيني من 69 تجمعا في الضفة الغربية منذ 2023
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شاهد .. صور انقلاب سيارة بطريق أبو سمبل أسوان وإصابة 11شخصا

حادث أبو سمبل أسوان
حادث أبو سمبل أسوان
محمد عبد الفتاح

ينشر صدى البلد  الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أبوسمبل / أسوان البرى ، والذى أسفر عن إصابة 11 شخصا ، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم .

ضمت قائمة المصابين كل من خالد عبدالحكيم جاد 57 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وجهاد حامد كمال 40 سنة، والتى أصيبت بخلع بالكتف وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومصطفى عيد عبدالخالق 29 سنة، والذى أصيب بكدمات بالضلوع ومناطق متفرقة بالجسم، وكارما على رجب 4 سنوات، والتى أصيبت بكدمات متفرقة بالجسم، ومصطفى محمد جمال، 29 سنة، وإصابته كسر بالساق اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم.

وكان قد تعرض 11 شخص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أبوسمبل / أسوان البرى ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم .

حادث

وكانت قد عثرت الأجهزة المختصة على جثتين لشابين بمنطقة جبال وادى العلاقى جنوب شرق أسوان حيث أنهما ضلا طريقهما فى الجبال، ولقيا مصرعهما أثناء بحثهما عن طريق العودة ، تم نقل الجثتين إلى مشرحة كوم أمبو تحت تصرف جهات التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مركز شرطة كوم أمبو شمال أسوان إخطاراً يفيد بالعثور على جثتين لشابين لقيا مصرعهما بعد أن ضلا الطريق فى الجبال الشرقية بمنطقة العلاقى.

وتبين من التحريات الأولية أن الجثتين لشابين كلاهما من مدينة كوم أمبو أحدهما من منطقة الواحى والآخر من قرية عزبة العرب وكانا فى طريقهما لنقل كمية من السولار بمنطقة جبال العلاقي ، وبالتحريات الأولية تبين أنهما كانا فى طريقهما لنقل كمية من السولار بمنطقة جبال العلاقى ولقا مصرعهما بعد أن ضلا الطريق وهو ما ترتب عليه الموت عطشًا تزامنًا مع ارتفاع درجة الحرارة فى أسوان.

ونجح فرق الإنقاذ النهرى من انتشال جثة طفل، لقى مصرعه نتيجة تعرضه للغرق بأسوان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش شهري

صرف معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور ..صور

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025| اللتر بـ19 جنيها لـ95

أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025 رسميًا| اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 صدي البلد .. سجل واعرف درجاتك مجاناً

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

أرشيفية

طالبة تُنهي حياتها بـ«حبة غلة» بعد وفاة والدها وزواج والدتها في المرج

نقد أجنبي

الحد الأقصى لأوراق النقد المحمولة أثناء السفر للخارج.. اعرف كام؟

يحيى موسى وعلاء السماحي

من هم؟.. تعرف على الإرهابيين الذين خططوا لاستهداف منشآت أمنية واقتصادية

ترشيحاتنا

الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر

مصر أكتوبر: بيان الداخلية يكشف عن الوجه القبيح لتنظيم الإخوان الإرهابي

حزب "المصريين

حزب المصريين: إحباط مخطط حركة حسم الإرهابية يعكس يقظة رجال الشرطة

المهندس إيهاب محمود

الجيل: اليقظة الأمنية وتفاني رجال الشرطة أنقذ البلاد من كارثة حقيقية

بالصور

أخطر أضرار مشروبات الطاقة

اخطر أضرار مشروبات الطاقة
اخطر أضرار مشروبات الطاقة
اخطر أضرار مشروبات الطاقة

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الشباب والرياضة وعدد من طلبة الجامعات والمدارس إلى مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

ابنة ماجد المصرى تخطف الأنظار مع زوجها بإطلالة جذابة| شاهد

ابنة ماجد المصرى تثير الجدل رفقة زوجها بإطلالتها الملفتة
ابنة ماجد المصرى تثير الجدل رفقة زوجها بإطلالتها الملفتة
ابنة ماجد المصرى تثير الجدل رفقة زوجها بإطلالتها الملفتة

20 عامًا في غيبوبة.. ماذا كان يدور داخل جسد الأمير النائم؟

الامير النائم
الامير النائم
الامير النائم

فيديو

صورة من الزيارة

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الشباب والرياضة وعدد من طلبة الجامعات والمدارس إلى مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صافرات الإنذار تنطلق

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

المزيد