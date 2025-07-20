هتقلب الموازين.. واتساب يطلق ميزة جديدة إليك أهم مميزاتها

يُجهّز تطبيق واتساب ميزة جديدة لتلخيص المحادثات السريعة، المدعومة بالذكاء الاصطناعي و إنشاء ملخص فائق السرعة لمحادثاتك.

طريقة آمنة لتلخيص جميع محادثاتك

على الجانب الآخر تستخدم هذه الميزة طريقة آمنة لتلخيص جميع محادثاتك غير المقروء وتُمكّن ميزة " التلخيص السريع" في واتساب المستخدمين من اختيار محادثات مُحددة والحصول على ملخص لها.

كما تُوفر نظرة عامة أكثر تفصيلاً على المحادثات غير المقروءة، مما يُمكّن المستخدمين من الاطلاع على جميع الرسائل بكفاءة حتى دون فتحها وفي المقابل بدلاً من التمرير والبحث في جميع الرسائل التي تحتوي أيضًا على بعض الأشياء غير المهمة، يمكنك ببساطة تحديد خيار "التلخيص السريع" من القائمة ذات النقاط الثلاث في الجزء العلوي في قسم الدردشات.

و تساعد ميزة أداة Quick Recap والتي تستعين بمساعدة Meta AI لإنشاء ملخص مع الحفاظ على درع الخصوصية بين المستخدمين فيمكنك اختيار خمس محادثات في وقت واحد للتلخيص السريع.

تلخيص المحادثات السريعة

تُطرح هذه الميزة حاليًا لمختبري النسخة التجريبية لنظام أندرويد 2.25.21.12، وستُتاح قريبًا للمستخدمين الآخرين وتساعد تلك الميزة على تلخيص المحادثات السريعة، وذلك بالإضافة إلى مساعدة المستخدمين على القيام بإنشاء ملخص فائق السرعة لمحادثاتهم الخاصة .

وفي النهاية يمكن لكافة المستخدمين الأستفادة من تلك الطريقة الآمنة للقيام بتلخيص جميع المحادثات الغير مقروءةو وإمكانية اختيار محادثات مُحددة والحصول على ملخص لها بسرعة فائقة.