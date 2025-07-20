رسميًا.. ليفربول ينهي صفقة إيكيتيكي مقابل 95 مليون يورو

توصل نادي ليفربول الإنجليزي إلى اتفاق نهائي مع نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، يقضي بانتقال المهاجم الفرنسي الشاب هوجو إيكيتيكي إلى صفوف "الريدز"، في صفقة ضخمة قد تصل قيمتها إلى 95 مليون يورو شاملة الإضافات.

وبحسب الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن الاتفاق تم على مبلغ مبدئي يزيد عن 90 مليون يورو، مع حوافز ومكافآت مرتبطة بالأداء قد ترفع القيمة الإجمالية للصفقة إلى 95 مليون يورو.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا للفحص الطبي خلال الأسبوع المقبل، قبل الانضمام رسميًا إلى بعثة ليفربول المشاركة في الجولة التحضيرية للموسم الجديد، والمقررة في قارة آسيا.

وسيمتر عقد إيكيتيكي مع ليفربول لمدة ست سنوات حتى يونيو 2031، ليشكل دعمًا قويًا للخط الأمامي للفريق بقيادة المدير الفني الهولندي آرني سلوت، الذي يسعى لبناء مشروع جديد بعد رحيل يورجن كلوب.

ويعد إيكيتيكي أحد أبرز المواهب الهجومية الصاعدة في أوروبا، وقدم مستويات مميزة مع فرانكفورت خلال الموسم الماضي، مما لفت أنظار عدة أندية أوروبية، قبل أن ينجح ليفربول في حسم الصفقة لصالحه.