ليفربول يتمسك بنجمه رغم تعثر مفاوضات التجديد واهتمام ريال مدريد

لا يزال نادي ليفربول يسعى لتأمين بقاء مدافعه الفرنسي إبراهيما كوناتي، رغم تعثر مفاوضات تجديد عقده حتى الآن، وسط اهتمام متزايد من جانب ريال مدريد بالحصول على خدماته.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن إدارة ليفربول قدمت عدة عروض لتجديد عقد كوناتي، الذي ينتهي في صيف 2026، إلا أنها لم تلبِ طموحات اللاعب حتى اللحظة، ما أدى لتوقف المفاوضات مؤقتًا.

ورغم ذلك، يرفض "الريدز" الاستسلام، حيث يواصل النادي محاولاته للحفاظ على المدافع البالغ من العمر 26 عامًا، والذي يحظى باهتمام كبير من ريال مدريد، الذي يترقب الفرصة للتعاقد معه في صفقة مجانية مستقبلًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريتشارد هيوز، المدير الرياضي الجديد لليفربول، على دراية تامة بالمطالب التي حددها المدافع الفرنسي، والتي تعد شرطًا للموافقة على تمديد عقده.

وتتجه الأنظار حاليًا إلى الخطوة المقبلة من جانب ليفربول، الذي يبدو مضطرًا للتحرك سريعًا لتأمين استمرار كوناتي، ومنع انتقاله المحتمل إلى العملاق الإسباني.