تأكيدا لـ صدى البلد.. الاتحاد السكندري يتعاقد رسميا مع جون إيبوكا

أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد أحمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادي، التعاقد مع المهاجم النيجيريجون إيبوكا، في صفقة قوية لتدعيم الخط الأمامي للفريق استعدادًا للموسم الجديد.

جون إيبوكا من مواليد 1996 (28 عامًا)، وسبق له اللعب في الدوري المصري عبر أندية إنبي وسيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي، وقدم خلال مشواره في الدوري مستويات لافتة جعلته أحد أبرز المهاجمين الأجانب في السنوات الأخيرة.

وقد وقع اللاعب على عقد انضمامه إلى صفوف زعيم الثغر لمدة موسمين، بحضور محمد أحمد سلامة، والمدير الفني للفريق أحمد سامي، الذي أشاد بإمكانات إيبوكا الفنية والبدنية، مؤكدًا أن انضمامه يمثل إضافة هجومية قوية للفريق في الموسم الجديد.

خاص| الاتحاد السكندري يحسم صفقة جون إيبوكا



كشف مصدر مسؤول في نادي الاتحاد السكندري أن إدارة النادي توصلت لاتفاق مع المهاجم النيجيري جون إيبوكا بشأن انضمامه لصفوف زعيم الثغر.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لصدى البلد انه يتبقى فقط الاتفاق النهائي على تفاصيل الراتب قبل توقيع العقود بصفة رسمية.

وتابع: المفاوضات تسير في أجواء إيجابية، خاصة في ظل رغبة اللاعب في ارتداء قميص الاتحاد.

وتابع:" أحمدسامي المدير الفني للفريق الأول يبدي اهتمامه بالحصول على خدماته لتدعيم خط الهجوم.

ومن المنتظر أن يُعلن النادي عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة حال إتمام التفاصيل النهائية