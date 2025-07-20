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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تدشين كنيسة العذراء ورئيس الملائكة بأبو قرقاص .. صور

الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبوقرقاص
الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبوقرقاص
ميرنا رزق

دشن نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبوقرقاص، كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بأبو قرقاص البلد.

شارك نيافته ، صلوات التدشين والقداس الإلهي الذي تلاها الأب كاهن الكنيسة، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية والإيبارشيات المجاورة، بالإضافة إلى مجموعة من الآباء الرهبان، وخورس الشمامسة، وأعداد كبيرة من شعب الكنيسة.

كما دشن نيافته ، مذبح بالطابق الأرضي من الكنيسة على اسم "رئيس الملائكة ميخائيل"، إلى جانب تدشين البانطوكراتور (شرقية الهيكل)، وحامل الأيقونات (الأيكونستاس)، والأيقونات الموجودة في صحن الكنيسة، كما دشن نيافته أيضًا عددًا من الأوانى لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها.

الأنبا فيلوباتير الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبوقرقاص التدشين كهنة الشمامسة الرهبان الكنيسة

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