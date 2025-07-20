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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات.. محطات هامة في رحلة مرسيدس منذ تأسيسها .. لاند روفر ديفيندر تظهر بسقف مكشوف ومقصورة مميزة

أخبار السيارات
أخبار السيارات
إبراهيم القادري

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين أشهر السيارات المستعملة والجديدة وأسعارها، إلى جانب طرازات “كسر الزيرو” والجديدة، وأخبار عالمية عن السيارات.

تمكنت لاند روفر ديفيندر 90 في نسختها المعدلة من قبل Heritage Customs، أن تخطف الأنظار في فعاليات مهرجان Goodwood of Speed، بعد أن ظهرت بتصميم السقف المكشوف، بالإضافة إلى حزمة من الترقيات واللمسات الداخلية المميزة.

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في شرائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

https://www.elbalad.news/6639206

شركة مرسيدس بنز هي علامة ألمانية عالمية للسيارات وهي شركة فرعية تابعة لشركة دايملر، وتشتهر مرسيدس بنز بصناعة السيارات الفاخرة وعربات النقل والشاحنات والحافلات وسيارات الإسعاف، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة شتوتجارت في ولاية بادن فورتمبيرج.

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

يتواجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

لاند روفر ديفيندر جيب شيروكي مرسيدس اوبل كورسا كيا اكسيد السيارات المستعملة

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