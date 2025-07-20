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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بميزات ذكية وبطارية تدوم ساعات ..مواصفات سماعات Baseus BH1

سماعات الرأس اللاسلكية
سماعات الرأس اللاسلكية
لمياء الياسين

أطلقت شركة Baseus أحدث سماعات الرأس اللاسلكية BH1، التي تُوضع فوق الأذن، في الصين. تتوفر السماعات الآن على موقع JD.com بسعر تجزئة 249 يوانًا (35 دولارًا أمريكيًا). تستهدف سماعات BH1 المستخدمين الذين يبحثون عن تقنية إلغاء الضوضاء المتقدمة وصوت عالي الدقة بسعر مناسب.

مواصفات سماعات Baseus BH1
 

تدعم سماعة Baseus BH1 تقنية إلغاء الضوضاء النشطة الهجينة بمعدل يصل إلى -45 ديسيبل. وتستخدم نظامًا ثلاثي الطبقات لإلغاء الضوضاء، بالإضافة إلى مصفوفة ANC بأربعة ميكروفونات وأغطية أذن عازلة للصوت. كما تتضمن السماعة تقنية ANC 3.0 التكيفية، التي تضبط مستوى إلغاء الضوضاء تلقائيًا بناءً على الضوضاء المحيطة. ويمكن للنظام تحليل التغيرات المحيطة والتفاعل معها حتى 380,000 مرة في الثانية.
زوّدت Baseus سماعات BH1 بمحركات ديناميكية بقطر 40 مم تعمل بتناغم مع هيكل صوتي ثنائي الحجرة وتقنية Super Bass Dynamic Enhancement 2.0 لتحسين الترددات المنخفضة بشكل فوري حتى 20 هرتز. سماعات الرأس معتمدة لكل من الصوت عالي الدقة والصوت اللاسلكي عالي الدقة، وتدعم بث الصوت عالي الدقة عبر برنامج ترميز LDAC بجودة تصل إلى 96 كيلو هرتز/24 بت.

قدرة الشحن

تأتي سماعات Baseus BH1 ببطارية 600 مللي أمبير/ساعة توفر ما يصل إلى 80 ساعة من تشغيل الموسيقى بدون خاصية إلغاء الضوضاء النشطة، وحوالي 55 ساعة مع تفعيلها. كما أنها توفر شحنًا سريعًا، ما يوفر ما يصل إلى 12 ساعة من الاستخدام بشحنة لمدة 10 دقائق فقط. تُشحن السماعات عبر منفذ USB Type-C، وتدعم التشغيل السلكي عبر منفذ AUX مقاس 3.5 مم، مع بقاء خاصية إلغاء الضوضاء النشطة نشطة حتى في الوضع السلكي.

تزن سماعات الرأس 238 غرامًا، وتتميز برباط رأس عائم على شكل حرف U مصمم لتقليل الضغط على أعلى الرأس. أغطية الأذن مغطاة بجلد بولي يوريثان مسامي ومحشوة بإسفنج ميموري فوم ناعم لراحة طويلة الأمد. كما أن أغطية الأذن قابلة للدوران والطي للداخل لسهولة الحمل.

تدعم سماعة BH1 تقنية بلوتوث 6.0 بمدى لاسلكي يصل إلى 10 أمتار. تتيح الاتصال بجهازين وتوفر نقلاً منخفض الكمون بسرعة 38 مللي ثانية فقط. للمكالمات، تستخدم Baseus نظام ENC بخمسة ميكروفونات لتقليل الضوضاء المحيطة.

بالإضافة إلى ذلك، تتميز سماعات الرأس بوضع شفافية للتعرف على البيئة المحيطة، وعناصر تحكم لمسية سريعة الاستجابة، ودعم للمساعدين الصوتيين. يمكن تغيير مستويات إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) وإعدادات التشغيل عبر تطبيق Baseus.

تقدم شركة Baseus هاتف BH1 بثلاثة خيارات للألوان: Star Moon White، وInterstellar Black، وNebula Pink.

في سياق متصل، أطلقت شركة Baseus قاعدة توصيل جديدة 12 في 1، تدعم ثلاث شاشات بدقة 4K، وتزود بالطاقة بقوة 100 واط. كما طرحت الشركة شاحنًا مغناطيسيًا بتقنية Qi2 ، قابل للطي والإمالة، ويوفر شحنًا سريعًا بسعر 23 دولارًا فقط.

سماعات الرأس سماعات الرأس اللاسلكية سماعات الرأس اللاسلكية BH1 تقنية إلغاء الضوضاء

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