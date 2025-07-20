ريبيرو أشاد بقدراته.. أحمد حسن يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم توفيق محمد

كشف الإعلامي أحمد حسن عن حقيقة مفاوضات النادي الأهلي لضم توفيق محمد لاعب بتروجيت خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ريبيرو أشاد بقدرات توفيق محمد لاعب بتروجت وكان هناك مفاوضات لضمه ولكن إدارة النادي البترولي رفضت رحيله للحاجة الفنية للاعب".

كان نادي بتروجيت أصدر بيانا، بشأن ما يتردد عن مصير لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي حامد حمدان وتوفيق محمد خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي.

وجاء بالبيان: نظرا لما تردد من شائعات وبعض التفاصيل المغلوطة خلال الساعات الأخيرة على لاعبي الفريق الأول بالنادي، يوضح النادي مايلي:

أولا: لم يصل أي عرض رسمي لإدارة النادي سوى عرض نادي قطر القطري للحصول على خدمات حامد حمدان وتم الرد بالاعتذار لهم.