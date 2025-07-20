مباحثات مصرية أوروبية لبحث سبل التعاون التجاري والاستثماري

التقى اليوم د. عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري ونيكولاس زعيميس رئيس القسم التجاري المفوضية الاوروبية بالقاهرة، حيث بحث سبل تعزيز أطر التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي، وخلق بيئة تجارية أكثر تنافسية تسهم في تحقيق المصالح المشتركة.

وقد أكد د. عبد العزيز الشريف على اهتمام مصر بتعزيز شراكتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، مستعرضاً الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر في السنوات الأخيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال. وأوضح الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية.

كما تطرق الاجتماع الى عددًا من المقترحات لتعزيز التعاون المشترك، بما في ذلك تعزيز التعاون التقني والفني في القطاعات ذات الأولوية بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في السوق الأوروبية.

أشار نيكولاس زعيميس الى أنه تم حل أغلب العوائق التي تواجه حركة التجارة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وأهمية العمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز التعاون في شتى المجالات التجارية ونقل التكنولوجيا واطر تطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM، بما يسهم في مساعدة الصناعات المصرية على الامتثال للمعايير البيئية الأوروبية.

وقد حضر الاجتماع كل من هشام سليم مسئول الشئون التجارية والاقتصادية بالمفوضية الاوروبية في القاهرة والمستشار التجاري أحمد نصر نائب مدير ادارة شئون دول الاتحاد الأوروبي بالتمثيل التجاري.