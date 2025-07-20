الأول في الثانوية الفنية الصناعية يكشف سبب حبه للتكنولوجيا.. فيديو

أكد حمدي فرج، الأول على مستوى الجمهورية في التعليم الصناعي المتقدم، أن حبه بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، جعله يبحث بنفسه عن مدرسة تتيح له هذا المجال، ليبدأ رحلته في 'آي تك' بالشراكة مع شركة IBM، والالتحاق بمبادرات ومنح دولية مثل ALX و'أشبال مصر الرقمية'، ونجح في التخرج منها وهو لا يزال طالبًا.

وقال خلال لقائه ببرنامج أنا وهو وهي، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم آية شعيب إن نظام التعليم الفني الحديث أتاح له التدريب العملي الحقيقي، وربط الدراسة باحتياجات السوق.

وطالب حمدي بضرورة إعادة النظر في مسارات استكمال التعليم الجامعي لخريجي التعليم الفني، خاصة ممن تخصصوا لسنوات طويلة في مجالات محددة مثل تكنولوجيا المعلومات.