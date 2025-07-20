مهاجم فرانكفورت يُقرب نجم ليفربول من الرحيل إلى بايرن ميونخ

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب الكولومبي لويس دياز، نجم فريق ليفربول الإنجليزي من الرحيل عن النادي؛ بعد اقتراب الريدز من التعاقد مع هوجو ايكيتيكي، مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ووفقا لصحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، فإن ليفربول رفض عرضين رسميين من بايرن ميونيخ لضم دياز، بلغت قيمة أحدهما 52 مليون يورو، والآخر 67.5 مليون يورو، متمسكًا ببقاء اللاعب الذي يُعد أحد الأعمدة الأساسية في مشروع المدرب آرن سلوت.

وأشارت إلى أن الصورة قد تتغيّر قريبًا، إذ تعمل إدارة ليفربول حاليًا على حسم صفقة المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي، نجم آينتراخت فرانكفورت، مقابل 90 مليون يورو.

واختتمت أن نجاح "الريدز" في ضم إيكيتيكي سيفتح الباب أمام السماح برحيل دياز.