ليفربول يقترب من التعاقد مع مهاجم فرانكفورت في صفقة ضخمة

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب هوجو ايكتيكي، مهاجم فريق اينتراخت فرانكفورت من الانتقال إلى ليفربول الإنجليزي.

ووفقا للصحفي الموثوق فابريزيو رومانو ، فإن الصفقة تمت مقابل مبلغ مبدئي يزيد عن 90 مليون يورو، مع حوافز ومكافآت قد ترفع القيمة الإجمالية إلى 95 مليون يورو.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب للفحص الطبي الأسبوع المقبل، تمهيدًا لانضمامه إلى الفريق في جولته التحضيرية المقررة في آسيا.

اختتم أن إيكيتيكي، البالغ من العمر 22 عامًا، سيوقع على عقد طويل الأمد لمدة ست سنوات، يمتد حتى يونيو 2031، ليعزز به ليفربول خطه الأمامي تحت قيادة المدرب آرني سلوت.