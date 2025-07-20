فاكرة نفسك رانيا علواني.. ياسمين عز: واخدة معاكي ليه 15 مايوه بوركيني للمصيف

أكدت الإعلامية ياسمين عز، أن “العالم بيحترق وأنتي همك تروحي المصيف وبتتخانقي مع جوزك عشان عايزة تروحي الساحل وعايزة فندق شامل، وعايزاه يدفع دم قلبه وانتي معمليتهوش حاجة”.

وقالت ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج "كلام الناس"، عبر فضائية "أم بي سي مصر"، أنه “واخدة معاكي ليه 15 مايوه وبوركيني للمصيف فاكرة نفسك رانيا علواني، وابقي سيبي جوزك يسافر لوحده الساحل مع صحابه مرة نفسه يفك عن نفسيته التعبانة”



وتابعت مقدمة برنامج “كلام الناس”، “حياتك ليه كلها خوف وتوتر وقلق متعمليش في نفسك كدة، ولو الخيانة والدليل جاتلك لحد عندك الوضع يختلف”