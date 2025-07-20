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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متزنيش متنكديش متتكلميش.. ياسمين عز محذرة الستات: يوليو وأغسطس وسبتمبر شهور طلاق

ياسمين عز
ياسمين عز
محمود محسن

أكدت الإعلامية “ياسمين عز”، أن "الـ3 شهور اللي احنا فيهم دول 7 و 8 و 9 شهور طلاق وفيه عكوسات في الجو، ماتزنيش وماتنكديش وماتتكلميش وماتتنفسيش لحد شهر 10، خليكي تلجاية باردة.

وقالت ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج “كلام الناس”، أن الفترة الحالية شهدت طلاق الفنان كريم محمود عبد العزيز ، عن زوجته بعد زواج دام لمدة 14 عاما،  رغم أن أصحاب الخبر لم يلعنوا الخبر، ولكن المواقع الرسمية أعلنت ذلك.

وتابعت مقدمة برنامج “كلام الناس”: “طوال حياتنا سيكون هناك حالات الزواج، وحالات الطلاق، ولكن لا بد من احترام المساحة الشخصية لكل شخص حتى لو كان فنان أو نجم”.

ياسمين عز طلاق الجو كريم محمود عبد العزيز زواج

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