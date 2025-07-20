متزنيش متنكديش متتكلميش.. ياسمين عز محذرة الستات: يوليو وأغسطس وسبتمبر شهور طلاق

أكدت الإعلامية “ياسمين عز”، أن "الـ3 شهور اللي احنا فيهم دول 7 و 8 و 9 شهور طلاق وفيه عكوسات في الجو، ماتزنيش وماتنكديش وماتتكلميش وماتتنفسيش لحد شهر 10، خليكي تلجاية باردة.

وقالت ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج “كلام الناس”، أن الفترة الحالية شهدت طلاق الفنان كريم محمود عبد العزيز ، عن زوجته بعد زواج دام لمدة 14 عاما، رغم أن أصحاب الخبر لم يلعنوا الخبر، ولكن المواقع الرسمية أعلنت ذلك.

وتابعت مقدمة برنامج “كلام الناس”: “طوال حياتنا سيكون هناك حالات الزواج، وحالات الطلاق، ولكن لا بد من احترام المساحة الشخصية لكل شخص حتى لو كان فنان أو نجم”.