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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حدث ليلا| أنغام تكشف تفاصيل حالتها الصحية…حجز هدير عبدالرازق في اتهام جديد..انفجارات تهز العاصمة كييف ومدن أوكرانية وسط تصعيد روسي

حدث ليلا
حدث ليلا

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع "صدى البلد"، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الإثنين، ويتضمن أهم الأحداث.

حجز هدير عبدالرازق في اتهامات جديد

قررت جهات التحقيقات المختصة حجز البلوجر  هدير عبدالرازق علي ذمة التحقيقات لحين ورود التحريات لاتهامها التعدي علي قيم المجتمع.

فحوصات طبية في ألمانيا.. مكتب أنغام يكشف تفاصيل حالتها الصحية

نفى المكتب الإعلامي للمطربة أنغام كل الشائعات  التي تم تداولها حول حالتها الصحية وانها مصابة بسرطان الثدي.

شر العين.. رانيا محمود ياسين تطمئن الجمهور على صحة محمد رياض

طمأنت الفنانه رانيا محمود ياسين الجمهور علي صحة زوجها الفنان محمد رياض، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

انفجارات تهز العاصمة كييف ومدن أوكرانية وسط تصعيد روسي متواصل

شهدت العاصمة الأوكرانية كييف وعددًا من المدن الأخرى، في وقت متأخر من ليل الأحد، سلسلة انفجارات قوية تزامنت مع تفعيل صافرات الإنذار الجوي، في مشهد بات يتكرر بوتيرة متسارعة، وفق ما نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية.

هجوم سيبراني عالمي يضرب مؤسسات أمريكية بسبب ثغرة في أنظمة مايكروسوفت

تعرضت عشرات المؤسسات الحكومية الأمريكية لهجوم إلكتروني واسع النطاق، وُصف بأنه "اختراق يوم الصفر"، بعد استغلال ثغرة أمنية خطيرة في خوادم شركة "مايكروسوفت"، وفق ما كشفته صحيفة "واشنطن بوست"، في تطور جديد يمثل إحراجًا كبيرًا لعملاق التكنولوجيا الأمريكي في مجال الأمن السيبراني.

فرصة للعمل فى الحضانات .. التضامن تعلن عن مسابقة بمختلف المحافظات

يبحث الكثير من الخريجين عن طريقة التقديم فى مسابقة دور الحضانات بمختلف المحافظات .

مشادة بين ياسر إبراهيم وميسي في كأس العالم للأندية.. التفاصيل الكاملة

تحدث ياسر إبراهيم، مدافع النادي الأهلي، عن كواليس المواجهة الحماسية التي جمعت فريقه بإنتر ميامي الأميركي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025، مشيرًا إلى أن اللقاء كان حافلًا بالتحديات، خاصة مع وجود نجوم كبار بحجم ليونيل ميسي، لويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس ضمن صفوف الفريق المنافس.

هل تصل إلى 400 جنيه؟.. سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة بعد التطوير

تتجه الأنظار الآن نحو حديقة الحيوان بالجيزة والتى من المنتظر افتتاحها خلال سبتمبر 2025 ، حيث تكشف الحديقة عن وجه جديد من التطوير ليصبح مكانا أكثر تميزا وجذبا من قبل ، ولكن يظل السؤال المتعلقة هنا كم ستكون سعر تذكرة حديقة الحيوان.

والدها طلب الصلح.. هدير عبدالرازق في انتظار تحريات مباحث الآداب

كشف المحامي هيثم بسام دفاع طليق البلوجر هدير عبدالرازق أن القضية انتهت اليوم بالتصالح بين موكله وبين طليقته.

حدث ليلا موجزا لجميع الأخبار هدير عبدالرازق مكتب أنغام أنغام رانيا محمود ياسين هجوم سيبراني ياسر إبراهيم وميسي كأس العالم للأندية سعر تذكرة حديقة الحيوان

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