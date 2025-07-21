صديق ميسي.. إنتر ميامي يضع اللمسات الأخيرة على صفقة دي بول

أكد فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، اقتراب نادي إنتر ميامي الأمريكي من حسم التعاقد مع الأرجنتيني رودريجو دي بول لاعب أتلتيكو مدريد.



وكتب رومانو عبر حسابه على منصة "إكس": "من المتوقع أن يُنهي إنتر ميامي صفقة رودريجو دي بول ويُبرمها خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف؛ "تم الاتفاق المبدئي مع أتلتيكو مدريد، بينما لا تزال التفاصيل النهائية قيد التوضيح مع جميع الأطراف المعنية".



ويعد دي بول صديقا مقربا لمواطنه ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي.



تطور جديد بشأن مستقيل ميسي



في سياق آخر، كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي الأمريكي، بعد تألقه اللافت مؤخرًا.

ووفقًا لمنصة "آبل تي في" الناقل الحصري للدوري الأمريكي، من المتوقع أن يقوم ميسي بتمديد عقده مع إنتر ميامي لمدة عامين إضافيين، في ظل الرغبة المتبادلة بين الطرفين لاستمرار التجربة.

وانضم "ليو" إلى صفوف إنتر ميامي في صيف 2023 بصفقة انتقال حر قادمًا من باريس سان جيرمان، ونجح سريعًا في ترك بصمته على الفريق.