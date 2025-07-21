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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

على متن يخت.. الجزيري يشارك جمهوره استمتاعه بالأجواء الصيفية

سيف الدين الجزيري
سيف الدين الجزيري
ميرنا محمود

شارك المهاجم التونسي الدولي سيف الدين الجزيري، جمهوره صورا من عطلته الصيفية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي أنستجرام.

و ظهر الجزيري مستمتعا بالأجواء الصيفية علي متن يخت، مما حازت الصورة علي إعجاب متابعيه.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك عن مصير المهاجم التونسي الدولي سيف الدين الجزيري، مؤكدًا أن اللاعب مستمر مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بشكل طبيعي حتى الآن، ولا نية لدى الإدارة في الاستغناء عنه في الوقت الحالي.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ “صدي البلد”، أن إدارة الزمالك لم تطلب من الجزيري جلب أي عروض للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مشيرًا إلى أن اللاعب يشارك في التدريبات والمعسكر المقام حاليًا في العاصمة الإدارية ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

ويعد الجزيري من العناصر التي تحظى بثقة الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، وسط ترقب لمستواه خلال الموسم المقبل بعد مرحلة الإعداد الحالية.

ويمتد عقد سيف الدين الجزيري مع الفريق الأول بالزمالك لمدة موسمين.

الجزيري سيف الدين الجزيري الزمالك

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