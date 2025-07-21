انخفاض في أسعار الأرز اليوم الإثنين بالأسواق.. اعرف التفاصيل

شهدت أسعار الأرز اليوم الإثنين انخفاضًا بالأسواق ، كما تتنوع الأسعار على حسب الجودة والنوع ، حيثُ تتأثر أسعار الأرز على حسب البورصة السلعية .

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الارز اليوم الإثنين 21 يوليو 2025 في مصر، بالبورصة والأسواق.



أسعار الأرز اليوم

استقرت أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة»، بالأسواق المحلية لتسجل 16,500 جنيه للطن.

كما شهدت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة»، ثباتًا ليبلغ سعر الطن 14,500 جنيه.



وسجلت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%»، هدوءًا إلى 26,000 جنيه للطن.

كما وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%» استقرارًا لنحو 22,000 جنيه للطن.

أسعار الارز بالاسواق

يتراوح سعر كيلو الأرز الشعير الرفيع يتراوح بين 16 و18 جنيها للكيلو

تراوح سعر الأرز الأبيض الرفيع بين 25 و26 جنيها للكيلو السايب ، كما تراوح سعر كيلو الأرز المعبأ بين 26 لـ 35 جنيها .

زراعة محصول الأرز

ومن جانبه ، قال الدكتور خالد جاد وكيل معهد المحاصيل الحقلية، إنه خلال شهر إبريل يبدأ حصاد القمح خاصة في مناطق الصعيد ويعتبر هذا الموسم من أفضل مواسم القمح على مستوى الجمهورية ولا توجد أي إصابات مرضية رغم التغيرات المناخية الشديدة .

أضاف جاد أن الوزارة تستعد للموسم الصيفي بزراعة المحاصيل الإستراتيجية مثل محصول الذرة الشامية، ومحصول الأرز، ومحصول فول الصويا، وعباد الشمس، حيث يتم حاليا توزيع تقاوي الذرة الشامية للمزارعين وتوزيع تقاوي الأرز للشركات، بالإضافة إلى أصناف حديثة من الأرز قصيرة العمر وعالية الإنتاجية؛ مشيرًا إلى أن الأرز فى هذه الآونة يتم حصاده بعد 130 يومًا بعد ما كان يحصد على 160 يومًا وهذا يوفر في كمية المياه؛ كما أن إنتاجية الأرز أصبحت تتعدى أربعة طن فدان وأصناف الأرز متاحة لجميع المزارعين في محافظات زراعة الأرز .



أشار جاد إلى أن وزارة الزراعة تقوم حاليا بتوجيه المزارعين قبل زراعة المحصول الصيفي، خاصة في المناطق الحارة مثل أسوان وغيرها وذلك بالقيام بزراعة الذرة الشامية في عروتين هم زراعة مبكرة في شهر مارس لتفادي تأثير الموجه الحارة على عملية تلقيح البذور؛ وبالنسبة لموسم حصاد القمح من المنتظر أن يكون هناك زيادة في المحصول هذا العام؛ مضيفا أن الدولة أعلنت مؤخرًا السعر النهائي للقمح وسوف يبدأ موسم التوريد مع بداية موسم الحصاد في النصف الثاني من شهر إبريل ويتم فتح التوريد وفتح الشون لإستلام المحصول من المزارعين .

