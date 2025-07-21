بعد الخوض في شرف أرملة إبراهيم شيكا .. ماذا ينتظر المتهمون ؟

أطلقت هبة التركي أرملة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعرضها لما وصفته بحملة تشهير واسعة واتهامات مسيئة تتعلق ببيع أعضاء زوجها والتشكيك في شرفها رغم تأكيدها إصابته بمرض السرطان وتلقيه العلاج في مستشفيات كبرى.



وينص القانون المصري على عقوبة رادعة لمن يقومون بالطعن في الأعراض هي الحبس والغرامة معا وإذا كان الطعن قد تم نشره في جريدة أو مطبوعة، تكون العقوبة أشد حيث لا تقل الغرامة عن نصف الحد الأقصى ولا يقل الحبس عن ستة أشهر.



تفصيل العقوبات

السب والقذف:

يعاقب القانون على السب والقذف بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه.



السب والقذف مع الطعن في العرض:

إذا تضمن السب أو القذف طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تشدد العقوبة لتكون الحبس والغرامة معاً، ولا تقل الغرامة عن نصف الحد الأقصى ولا يقل الحبس عن ستة أشهر، وفقاً للمادة 308 من قانون العقوبات.



الطعن في العرض في وسائل الإعلام:

إذا تم الطعن في العرض من خلال النشر في جريدة أو مطبوعة، تغلظ العقوبة لتشمل الحبس والغرامة معاً، مع مراعاة الحدود الدنيا والقصوى للعقوبة.