أثناء عمله.. سقوط عامل من الطابق الثالث في مدينة نصر

لقى عامل مصرعه، إثر سقوطه من الطابق الثالث بأحد العقارات في مدينة نصر بالقاهرة ، وتم نقل جثمانه إلى المشرحة تحت تصرف النيابة في القاهرة.

مصرع عامل سقط من الثالث في القاهرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة ، تضمن ورود بلاغا أفاد بسقوط عامل من الطابق الثالث بأحد العقارات في مدينة نصر.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة ، وتبين العثور على جثة عامل يرتدي كامل ملابسه وبه سحجات وكسور ونزيف، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة، أن العامل لفظ أنفاسه الأخيرة جراء سقوطه من الطابق الثالث أثناء عمله وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.