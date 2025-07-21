إصابة سائق توك توك صدمه قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد

أصيب شاب في حادث اصطدام قطار بتوك توك أمام قرية جروان بمركز الباجور، أثناء استقلاله توك توك وعبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور الطريق

تلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة الباجور باصطدام قطار بنها منوف بتوك توك أمام قرية جروان بمركز الباجور أثناء عبوره الطريق من مكان غير مخصص لعبور المشاه.

بالانتقال تبين أن قائد القطار فوجئ بتوك توك أمامه أثناء سيره مما ادي الي اصطدامه به وسحب القطار التوك التوك أمامه وبداخله قائد التوك توك.

فيما تبين إصابة سائق التوك التوك بإصابات خطيرة، وتم نقله إلي مستشفي الباجور وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.