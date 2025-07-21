متحدث صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: قدمنا خدمات علاجية لـ 71 ألف مريض

أكد مدحت وهبة، المتحدث الرسمي لصندق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الصندوق استقبل الفترة الأخيرة العديد من الوفود العربية للاطلاع على تجربة الصندوق في التأهيل والدمج المجتمعي للمتعافين ونقل التجربة للدول الشقيقة.

وقال مدحت وهبة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن هناك طفرة كبيرة تحققت في مكافحة التعاطي والإدمان، مؤكدا أنه في عام 2014 كان عدد المراكز العلاجية التابعة للصندوق 12 مركزا علاجيا في 7 محافظات، أما الآن فوصل عددها إلى 34 مركزا في 19 محافظة.

وتابع المتحدث الرسمي لصندق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الصندوق استطاع تعليم أكثر من 5 آلاف متعاف لحرف مهنية يحتاجها سوق العمل، كما تتم إتاحة قروض لإنشاء مشروعات صغيرة بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي .

وأشار إلى أنه من أهم محاور عمل الصندوق توفير العلاج المجاني للمرضى وفق المعايير الدولية، مؤكدا أنه تم تقديم خدمات علاجية لأكثر من 71 ألف مريض على مستوى الجمهورية.