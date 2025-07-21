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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ الإسكندرية لتاجر: الموز بـ 50؟ اتقِ الله.. مش هتقف هنا تاني | القصة الكاملة

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
أحمد بسيوني

أجرى الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية جولة ميدانية موسعة بنطاق حي شرق والمنتزه أول، شملت تفقد شارع مصطفى كامل وسوق باكوس وشارع محمد نجيب وشارع خليل حمادة حتى شارع خالد بن الوليد، وذلك في إطار متابعته المستمرة لحالة الشارع السكندري ومراقبة الأسعار وجودة السلع المقدمة للمواطنين.

القصة الكاملة 

خلال جولته بسوق باكوس وشارع مصطفى كامل، استفسر المحافظ من البائعين والمواطنين عن أسعار الخضروات والفاكهة والدواجن والأسماك، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح، وناقش المحافظ بائع مستنكرا أسعار الموز لديه التي وصلت إلى ٥٠ جنيها.

تشميع ٩ منشآت 

ووجّه المحافظ رئيس حى شرق بتشميع ٩ منشآت تُدار بدون ترخيص، إلى جانب تحرير محاضر وغرامات فورية لبعض المحال المخالفة لعدم التزامها بعرض الأسعار، مشددًا على تكثيف الرقابة لمنع استغلال المواطنين أو المغالاة في الأسعار.

كما استمع المحافظ إلى شكاوى وملاحظات المواطنين، واطمأن على جودة وتوافر المنتجات والسلع داخل السوق كما استفسر سيادته من المواطنين عن تعريفة الركوب للتأكد من عدم استغلال المواطنين لاسيما بعد رصد عدد من الشكاوي بقيام بعض السائقين بالمواقف العشوائية بزيادة الأجرة وتقسيم المسافات

تحرير محاضر 

وعقب رصد محافظ الإسكندرية عدد من السيارات المتوقفة بشكل عشوائي أمام أحد معارض السيارات بشارع محمد نجيب قامت علي الفور إدارة مرور الإسكندرية بتحرير محاضر وغرامات فورية لجميع السيارات المخالفة، ووجه المحافظ مسؤولي الحي بتحرير محاضر وغرامات فورية بحق المخالفين.

وأثناء مروره بشارع خليل حمادة، كلف المحافظ السكرتير العام المساعد للمحافظة بغلق وتشميع منشأتين، وتحرير محاضر وغرامات فورية، وإزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة المارة بالطريق العام.

واختتم المحافظ جولته في شارع خالد بن الوليد، حيث شدد على رئيس حي المنتزه أول وشركة نهضة مصر ، بضرورة إلزام أصحاب المحال التجارية بوضع صناديق قمامة أمام محالهم، حفاظًا على المظهر الحضاري ورفع كفاءة منظومة النظافة، مع اتخاذ إجراءات صارمة تجاه غير الملتزمين.

كما وجه المحافظ شرطة المرافق ورئيس حي المنتزة أول بوضع نقطة ثابتة من الحي والمرافق بطول شارع خالد بن الوليد لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى، والتأكيد على التزام المحال بخطوط التنظيم وعدم التعدي على حرم الطريق العام.

الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية شارع خالد بن الوليد

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