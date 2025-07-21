حزب المصريين: ثورة يوليو نقطة تحول تاريخية في مسيرة مصر والمنطقة

هنأ المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والقوات المسلحة والشعب المصري العظيم بالعيد 73 لثورة 23 يوليو المجيدة التي كانت حربًا على كل الأوضاع الظالمة التي عاشها الشعب المصري والشعوب العربية والأفريقية نتيجة الاستعمار الأوروبي الذي نهب ثروات شعوبنا واستعبد أبنائها.

وقال "أبو العطا"، في بيان، إن هذه الثورة كانت نقطة تحول تاريخية في مسيرة مصر والمنطقة، حيث أنهت حقبة الاستعمار وبدأت فصلًا جديدًا من الاستقلال والسيادة والحرية.

وأوضح أنها مثلت نقطة تحول جوهرية في التاريخ المصري، وحققت نجاحات غير مسبوقة، مطالبًا باستلهام الدروس والعبر من هذه الثورة العظيمة، التي علمتنا قيمة الحفاظ على استقلال الوطن وكرامة المواطن، والعمل الدؤوب لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن هذه الثورة ثورة كرامة أعادت للمصري هيبته وأعادت مصر للمصريين، وأسست لشعار "صنع في مصر" من خلال أسطول من المصانع المصرية التي أُنشئت بأيدي وإدارة مصرية، وأعادت إلى مصر كل شبر من أراضيها وسيطرتها على مقدراتها وفي مقدمتها كامل التراب المصري وقناة السويس.

وأوضح أن ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة تتزامن مع تحقيق مصر العديد من الإنجازات فى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والخارجية والتي ما كان لها أن تتحقق دون معرفة وقراءة مُحددة للتحديات والمصاعب التي تواجه الدولة وتُحيط بها في الداخل والخارج، وبفضل التخطيط الاستراتيجي والمساندة المجتمعية لتلك الرؤية، ووضع مصر في المسار الصحيح، واحتلال مكانة بارزة إقليميًا ودوليًا، فضلًا عن ما يتم على أرض الواقع من افتتاح المشروعات القومية بمختلف المحافظات لاستكمال الإنجازات التي تحققت خلال توليه مقاليد الحكم، ولم تتحقق تلك الإنجازات خلال 30 عامًا.

وأشار إلى أن ثورة الثالث والعشرين من يوليو ستظل نقطة فارقة في التاريخ المُعاصر لنضال الشعوب من أجل الحرية والاستقلال وترسيخًا للدور الوطني لقواتنا المسلحة الباسلة في حماية الإرادة الشعبية لأمةٍ أبية تعتز بماضيها العريق وبحاضرها العظيم، مختتمًا: "عاشت القوات المسلحة درعًا وسيفًا للوطن، وحفظ الله أبطالها ورحم شهدائها وعاشت مصرنا عزيزة آمنة يحدوها التقدم والأمان، وأعاد علينا هذه الذكرى الخالدة ومصرنا العزيزة في عزة ورفعة واستقرار".