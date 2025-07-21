الأمم المتحدة: 88% من مساحة قطاع غزة تخضع لأوامر إخلاء عسكرية

أكدت الأمم المتحدة، أن 88% من مساحة قطاع غزة تخضع لأوامر إخلاء عسكرية، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية ستؤثر على 80 ألف فلسطيني في غزة.

وانتقد الشوا مواقف بعض الدول التي لم تراجع حتى الآن اتفاقياتها مع إسرائيل، أو حتى علقت شراكتها معها، مشيرًا إلى أن هناك محاولات متكررة لتعطيل قرارات مجلس الأمن الدولي من قبل الإدارة الأمريكية، فضلًا عن فرض عقوبات على مسئولين أمميين وقضاة في المحكمة الجنائية الدولية، واعتبر الشوا أن ما يجري يهدد مستقبل العدالة الدولية، ويشكّل سابقة خطيرة في تطبيق القانون الدولي تجاه قضايا الشعوب الواقعة تحت الاحتلال.