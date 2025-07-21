العدل ينتصر.. براءة 6 متهمين من تهم ملفقة بالاتجار في المخدرات وحيازة أسلحة بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار محمد زين، حكمًا ببراءة 6 متهمين في قضايا اتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة نارية، بعد ثبوت تلفيق الاتهامات الموجهة إليهم، في قضية شغلت الرأي العام خلال الأشهر الماضية.

وكانت القضية قد تضمنت اتهامات بحيازة أكثر من نصف كيلوجرام من مخدر الآيس، وكمية تجاوزت 300 جرام من الحشيش.

محكمة جنايات سوهاج

بالإضافة إلى أسلحة نارية، ومبالغ مالية كبيرة، ودراجات بخارية وهواتف محمولة، حيث تم ضبط تلك المضبوطات في حملة أمنية، إلا أن الدفاع أثبت عدم صلة المتهمين بها.

وأكد الأستاذ أحمد شعبان ردادي، المحامي، أن القضية شابها العديد من العوار القانوني منذ بدايتها، حيث خلت إذون النيابة من أسماء بعض المتهمين، كما أشار إلى قصور في محضر الضبط.

وذلك فضلًا عن انتفاء صلة المتهمين بالمكان الذي تمت فيه الواقعة، وانعدام الدليل على علاقتهم بالمضبوطات.

وأضاف أن هيئة المحكمة تفهمت كافة دفوع الدفاع واطلعت على التناقضات الجوهرية في أوراق القضية، الأمر الذي أدى إلى إصدار حكم البراءة المنصف، لينتصر القضاء من جديد للمظلومين.

وجاء الحكم بعد جلسات مطولة استمعت خلالها المحكمة إلى الشهود وأقوال الدفاع، وأكدت في حيثيات حكمها أن الاتهامات افتقرت للدليل القاطع، مما يبرئ ساحة المتهمين من أي صلة بالقضية.

وقد استقبل أهالي المتهمين الحكم بالفرح والدموع، مؤكدين ثقتهم الكاملة في نزاهة القضاء المصري.