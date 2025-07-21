تعرف علي إيرادات فيلم أحمد وأحمد بالسينمات السعودية

تمكن فيلم "أحمد وأحمد" ، من الدخول إلى قائمة الأفلام الأعلي تحقيقًا للإيرادات هذا الأسبوع، بالمملكة السعودية.

واحتل الفيلم المركز الرابع في قائمة الأفلام الأعلى، تحقيقًا للايرادات في السعودية هذا الأسبوع ، بعدما حقق 3 مليون و 500 الف ريال سعوي، وهو ما يزيد عن 45 مليون جنية مصري.

ويشارك في بطولة فيلم "أحمد وأحمد" عدد كبير من الفنانين، من بينهم: محمد لطفي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، من بينهم غادة عبد الرازق وآخرون.

الفيلم من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف أحمد درويش ومحمد سامي عبد الله.