بعد وفاة المئات في زيمبابوي .. ماهي عوامل خطر الإصابة بالملاريا

بعد الأنباء عن وفاة المئات في زيمبابوي بسبب الملاريا، يتصدر المرض عناوين الصحة العالمية فنقدم كل مالاتعرفه عن الملاريا

هي الملاريا؟

هي عدوى طفيلية ، تنتقل عن طريق لدغات بعوض "الأنوفيلس" المصاب، وتهاجم خلايا الدم الحمراء، مسببة أعراضًا تبدأ بالحمى والرعشة، وقد تتطور إلى فشل في الأعضاء أو الوفاة إذا لم تُعالج.



من الأكثر عرضة للخطر؟

1. الأطفال دون سن الخامسة



2. النساء الحوامل



3. كبار السن أو أصحاب المناعة الضعيفة



4. المقيمون أو المسافرون إلى المناطق الموبوءة



5. العمال في الحقول والغابات والمناطق الرطبة



6. السكان في المناطق الفقيرة التي تفتقر إلى الرعاية الصحية أو وسائل الوقاية

كيف نحمي أنفسنا من الملاريا؟

استخدام الناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية.

ارتداء ملابس تغطي الجسم، خاصة في المساء.

رش المنازل بالمبيدات.

استخدام طاردات الحشرات على الجلد.

تناول الأدوية الوقائية قبل السفر إلى دول موبوءة.

سرعة التوجه للطبيب عند ظهور أعراض مثل الحمى، التعرق، أو الغثيان بعد السفر أو الإقامة في منطقة موبوءة.