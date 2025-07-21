جالطة سراي يتوصل لاتفاق نهائي مع نابولي لضم فيكتور أوسيمين

كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، بشبكة "سكاي سبورتس"، عن توصل نادي جالطة سراي التركي لاتفاق نهائي مع نابولي الإيطالي، للتعاقد مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن العقود بين الطرفين تخضع حاليًا للمراجعة، تمهيدًا لتوقيعها خلال الأسبوع الجاري.

وحسب التفاصيل، سيدفع جالطة سراي 40 مليون يورو مقدمًا، تليها دفعة أخرى بقيمة 35 مليون يورو بعد عام، إلى جانب مكافأة مالية مشروطة بالأهداف، بالإضافة إلى حصول نابولي على 10% من قيمة بيع اللاعب مستقبلاً.

وأشار رومانو إلى وجود بند جزائي خاص، اشترطه نادي نابولي، يقضي بمنع انتقال أوسيمين إلى أي نادٍ إيطالي لمدة عامين.

وكان أوسيمين قد تألق الموسم الماضي بقميص جالطة سراي خلال فترة إعارته من نابولي، حيث خاض 41 مباراة، سجل خلالها 37 هدفًا، وقدم 8 تمريرات حاسمة.