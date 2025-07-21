مستقبل وطن: العالم علمين حدثٌ استثنائي يعكس قوة مصر السياحية والعمرانية

أكد المهندس محمود تمّام، الأمين المساعد لأمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، أن مهرجان «العالم علمين» بات حدثًا عالميًا ينتظره الجميع، ويمثل محطة بارزة على خريطة الفعاليات الدولية.

وأشار في تصريحات صحفية اليوم إلى أن المهرجان تحوّل إلى وجهة سياحية متميزة تعزز من مكانة مصر كأحد أبرز المقاصد في المنطقة، خاصة مع تزايد الوفود القادمة خلال فترة إقامته.

وأضاف تمّام: “المهرجان لا يقتصر فقط على الترويج للسياحة، بل يضم فعاليات ثقافية وترفيهية وفنية متنوعة، بمشاركة فاعلة من عدد من الوزارات والجهات المختلفة، مما يجعله حدثًا وطنيًا جامعًا.”

ولفت إلى أن “العالم علمين” يمثل شهادة حية على الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر، كما يفتح آفاقًا واعدة في مجال تصدير العقار، في ظل الزخم الكبير الذي يشهده قطاع التشييد والبناء محليًا وعالميًا.