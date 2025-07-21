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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدردير يشيد بشيكابالا: فارس ميت عقبه الأسطوري

شيكابالا
شيكابالا
علا محمد

أشاد الناقد الرياضي عمرو الدردير باللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كتب عمرو الدردير :"فارس ميت عقبه الأسطوري،احسن لاعب في تاريخ مصر محلياً قل عنه ماشئت تجد نفسك مٌقصر في وصفه، الكلام في حضرته عذب، والعيون في حضرته تٌسحًر،والقلوب تٌخفِق 
هل لنا من شيكا جديد".


كشف مصدر داخل القلعة البيضاء في خطوة كانت ستُسعد جماهير الزمالك، أن مجلس الإدارة كان يخطط لتطوير قناة النادي من خلال تقديم برنامج رئيسي جديد يقوده أسطورة الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا بعد اعتزاله.

الفكرة جاءت رغبة من الإدارة في الاستفادة من الشعبية الجارفة لشيكابالا وتاريخه الكبير مع الزمالك، ليكون هو واجهة القناة الجديدة ويقود البرنامج الرئيسي، إلى جانب مشاركته في التحليل الفني للمباريات طوال الموسم.

لكن بحسب المصدر، فإن ظهور شيكابالا مؤخراً في إحدى القنوات الفضائية وتوقيعه للعمل معها بعد الاعتزال، أربك حسابات النادي، وأدى إلى تجميد الفكرة، خاصة أن التعاقد الجديد يمنع اللاعب من تقديم أي محتوى إعلامي حصري على قناة الزمالك.

إدارة النادي كانت تراهن على عودة قوية للقناة عبر نجم بحجم شيكابالا، في وقت تعاني فيه القناة من نقص في الأسماء اللامعة التي تستطيع جذب المشاهدين، إلا أن التطورات الأخيرة دفعت المجلس لإعادة النظر في خطة التطوير الإعلامي.

الناقد الرياضي عمرو الدردير شيكابالا فيسبوك محمود عبد الرازق شيكابالا الزمالك

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