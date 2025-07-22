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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أشرف صبحي: أمتلك حجة الإقناع من أجل تطوير قانون الرياضة

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
قسم التوك شو

علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على قانون الرياضة؛ قائلا: “لدينا كدولة رؤية للتغيير في الرياضة من أجل التطوير، وكان لابد من حدوث تطوير في قانون الرياضة، مؤكدًا أنه امتلك حجة الإقناع من أجل تطوير قانون الرياضة”.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أننا نعمل على الحفاظ على مستقبل أولادنا في عالم متغير، موضحًا أنه يدير الجميع وملك الجميع.

إدارة ملف الكرة

وأضاف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فى حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج «على مسئوليتي»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن منصب وزير الشباب والرياضة عام وليس لإدارة ملف الكرة، كما أن هناك مستهدفات وهي تطوير الرياضة المصرية وتحقيق العدالة.

وتابع: وزير الشباب والرياضة لابد أن يرد على الشائعات في قانون الرياضة في التوقيت المناسب، منذ عام 77 قانون الرياضة لم يشهد تعديلات حتى عام 2012.

ولفت إلى أن القبض علي قيادات الفيفا بسبب قضايا فساد كان من قبل الاتحاد الدولي وخالف ميثاق اللجنة الأولمبية الدولية، مشيرًا إلى أنه يتم العمل الآن على التطوير في قانون الرياضة من أجل مصر.

وأشار صبحي إلى أنه في عام 2017 قانون الرياضة خرج وكان ينقصه بعض التعديلات، وكان لدي توقع بالهجوم على قانون الرياضة، ولكن تم تجهيز خطط وبدائل لكل الاعتراضات المتوقعة على قانون الرياضة.

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