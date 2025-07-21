المصريين الأحرار يُكلف أحمد علي حسن مساعدًا للأمين العام لقطاع غرب الدلتا

أصدرت الدكتورة هبة واصل الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، قرارًا بتكليف أحمد علي حسن عضو الهيئة العليا للحزب مساعدًا للأمين العام لقطاع غرب الدلتا، والذي يضم محافظات الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح، وصدق علي القرار الدكتور عصام خليل رئيس الحزب.

وجاء ذلك القرار استنادًا إلى الدستور المصري (2014 وتعديلاته)، وقانون الأحزاب السياسية رقم (40) لسنة 1977 وتعديلاته، واللائحة الداخلية لحزب المصريين الأحرار.

جدير بالذكر أن أحمد علي حسن أحد أبرز الكوادر الشبابية للحزب منذ انضمامه عام 2013، حيث شغل عدة مناصب قيادية، أبرزها:

رئيس شؤون المصريين في الخليج العربي، وباشر حملات الانتخابات الرئاسية مع الجاليات المصرية بالخليج، وبرز دوره في خدمة المصريين بمعاونة مسؤولي الحزب بدول الخليج خلال أزمة كورونا وإشكاليات الطيران اللاحقة للأحداث سواء الحجاج أو غيرها.